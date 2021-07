Un implant cérébral permet à un homme paralysé de parler à nouveau

Un homme, surnommé Pancho, a subi un terrible accident en 2003, entraînant un AVC qui lui a privé de la parole. Néanmoins, des chercheurs américains ont utilisé une nouvelle approche dénommée « neuroprothèse de la parole » pour exploiter les zones de son cerveau dédiées à la parole. Un implant placé dans son cerveau lui a alors permis de produire des mots et des phrases compréhensibles en essayant simplement de les prononcer.

Cette invention, une première mondiale, a été rapportée pour la première fois dans le New England Journal of Medicine.

Cet implant cérébral serait une seconde chance de parler à nouveau

Concrètement, les chercheurs ont implanté 128 électrodes dans les zones du cerveau dédiées au langage. L’implant cérébral était conçu pour détecter les signaux des différents processus sensoriels et moteurs liés à la parole générés par les lèvres, la mâchoire, la langue et le larynx. Les chercheurs ont ensuite progressivement connecté cet implant à un ordinateur. Pancho fût par la suite amené à exprimer plusieurs mots simples.

Un programme d’intelligence artificielle spécialement conçu a alors converti les signaux électriques enregistrés par les électrodes en mots. Puis, les mots se sont transformés en phases. Pancho a ainsi pu écrire que c’est « une expérience qui chance la vie. Ne pas pouvoir communiquer avec quiconque, avoir une conversation normale et vous exprimer d’aucune façon, c’est dévastateur. C’est très dur de vivre comme ça. C’est vraiment comme avoir une seconde chance de parler à nouveau ».

Les chercheurs veulent se rapprocher du rythme d’une conversation normale

David Moses, l’un des membres de l’équipe, a expliqué que le système traduit l’activité cérébrale – qui aurait normalement contrôlé son appareil vocal – directement en mots et en phrases.

Si le patient ne pouvait émettre que cinq mots par minute avec la souris qu’il contrôlait auparavant par des mouvements de la tête, il pouvait désormais émettre 15 à 18 mots par minute. Les chercheurs ont avancé qu’un décodage plus rapide serait possible. Ils se fixent ainsi pour but de se rapprocher du rythme d’un discours conversationnel typique de 150 mots environ par minute.

En tout cas, la neuroprothèse de la parole fait partie d’une vague d’innovations qui vise à aider des dizaines de milliers de personnes qui ne peuvent pas parler mais dont le cerveau dispose des voies neuronales capables de le faire.