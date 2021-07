Des chercheurs ont mis au point un radar qui peut voir à travers les murs !

Vous avez sûrement déjà entendu l’adage qui dit que « les murs ont des oreilles ». Mais personne ne peut voir à travers les murs, non ? Du moins, pas à l’œil nu. Des chercheurs américains ont alors cherché un moyen d’y remédier et ont conçu un système radar basé sur un scanner à micro-ondes.

D’après les chercheurs du National Institute of Standards and Technology, aux Etats-Unis, leur invention est un radar ultra-performant capable de produire des images d’objets situés derrière un mur en temps réel. De même, ce radar pourrait également suivre des objets bougeant à une vitesse maximale de 36 km/s, soit 13 000 km/h environ.

Ce radar ultra-puissant s’appuie sur un scanner à micro-ondes

L’auteur principal de cette étude, Fabio Silva, a expliqué dans une interview accordée à Popular Science que personne ne peut voir à travers les murs à cause des types de longueur d’onde auxquels l’œil humain est sensible. Et ces longueurs d’onde ne pénètrent pas les murs. En revanche, s’il s’agit de longueurs d’onde plus grandes comme les micro-ondes alors il devient possible de voir à travers les murs.

En règle générale, les technologies radar utilise un émetteur pour envoyer des ondes radio dans une zone. Ces ondes rebondissent sur n’importe quel objet s’y trouvant avant d’être détectées par un récepteur. En utilisant les données relatives à ces échos, il devient possible de déterminer la taille, la localisation et le mouvement des objets. Mais cette technique nécessite généralement l’utilisation de nombreux émetteurs et récepteurs.

Cette invention pourrait être utile dans différents domaines

Toutefois, les chercheurs américains n’ont pas calqué leur invention sur ce schéma. Au lieu de nombreux récepteurs, ils ont choisi un seul récepteur, mais très sensible et très puissant. D’après eux, ce radar peut produire des images précises d’objets derrière des murs afin de faciliter le travail des secouristes en cas d’incendie, de séisme ou de phénomènes météorologiques dangereux.

Les chercheurs affirment également dans leur étude parue dans Nature Communications que leur technologie peut suivre des objets se déplaçant à des vitesses supersoniques. De quoi peut être attirer l’attention des militaires qui souhaitent détecter des avions, des missiles ou des débris spatiaux.