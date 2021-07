Twitter : Les tweets vocaux ont enfin leurs sous-titres !

Twitter a créé les tweets vocaux en 2020 sur son application iOS. A l’époque, le réseau social avait été vivement critiqué par les défenseurs de l’accessibilité pour l’absence de sous-titres. Mais Twitter a récemment rectifié le tir.

En effet, vous pouvez désormais créer un tweet vocal et des sous-titres seront générés automatiquement dans les langues prises en charge qui sont l’anglais, le japonais, l’espagnol, le portugais, le turc, l’arabe, l’hindi, le français, l’indonésien, le coréen et l’italien.

Les sous-titres n’apparaîtront que sur les nouveaux tweets vocaux

Toutefois, Twitter a précisé que cette fonctionnalité utilise les paramètres de langue de votre appareil comme base pour la transcription. Ainsi, des erreurs de transcription pourraient survenir si votre appareil prend en charge une langue alors que vous en parlez une autre dans votre tweet vocal.

Pour accéder aux sous-titres, il suffit de cliquer sur l’icône CC situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre du tweet vocal, explique The Verge. Les sous-titres n’apparaîtront également que sur les nouveaux tweets vocaux et non sur les anciens.

Twitter disposera bientôt d’une équipe formée et dédiée à l’accessibilité

Rappelons qu’au moment du lancement des tweets vocaux, Twitter ne disposait pas encore d’une équipe dédiée à l’accessibilité. Les mêmes employés devaient ainsi donner de leur temps pour s’occuper de cette partie. Mais l’entreprise a récemment déclaré qu’elle avait formé des équipes qui se concentreront sur l’accessibilité à partir de septembre.

Le responsable de l’accessibilité mondiale de Twitter, Gurpreet Kaur, a ainsi déclaré dans un communiqué que l’entreprise a déployé « des sous-titres automatisés pour les tweets vocaux sur iOS » pour rendre Twitter accessible à tous. Les sous-titres seront également accessibles dans Twitter Spaces.