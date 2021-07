Square s’oriente vers les services financiers décentralisés sous Bitcoin

Les cryptomonnaies sont partout, et ce ne sont pas les tentatives de reprise en main des états qui pourront modifier cette nouvelle donne. Jack Dorsey, CEO de Square et de Twitter, vient ainsi d’annoncer que Square se dotera bientôt d’une nouvelle plateforme open source baptisée TBD proposant des « services financiers sans garde, sans autorisation » et bien sûr décentralisés, le tout sous Bitcoin. Dorsey suit ainsi les pas des services financiers décentralisés autour de l’Ethereum, qui rencontrent un vrai succès depuis leur lancement en 2020.

Square is creating a new business (joining Seller, Cash App, & Tidal) focused on building an open developer platform with the sole goal of making it easy to create non-custodial, permissionless, and decentralized financial services. Our primary focus is #Bitcoin. Its name is TBD.

