Automattic, le propriétaire de WordPress.com, rachète l’app de podcasts Pocket Casts

Automattic continue ses emplettes en achetant Pocket Casts, une application de podcasts sur Android et iOS. Automattic, qui est le propriétaire de WordPress.com, a déjà fait quelques achats dans le passé, dont Tumblr et Day One.

« Nous sommes heureux d’annoncer que Pocket Casts va rejoindre Automattic, la société mère de WordPress.com », révèle le groupe sur son blog. Il ajoute :

En tant que membre d’Automattic, Pocket Casts continuera à vous fournir les fonctionnalités nécessaires pour profiter de vos podcasts préférés (ou en découvrir de nouveaux). Nous allons étudier la possibilité de créer des intégrations profondes avec WordPress.com et Pocket Casts, afin de faciliter la distribution et l’écoute des podcasts. Nous sommes ravis de pouvoir continuer à offrir à nos utilisateurs une multitude de moyens de raconter et de s’engager dans des histoires qui comptent.

Un élément important est le contrôle. Russell Ivanovic et Philip Simpson, les cofondateurs de Pocket Casts, vont rester aux commandes. C’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs existants qui pourraient avoir peur de changements brusques avec le changement de propriétaire.

Pocket Casts est une application de podcasts comme il en existe beaucoup sur iOS et Android. Mais celle-ci se veut l’une des plus populaires en ce qui concerne les applications tierces. Automattic a décidé de ne pas dévoiler le montant du rachat.