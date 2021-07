La Chine dévoile l’ordinateur quantique le plus puissant du monde

La Chine est aujourd’hui une puissance technologique incontestable, une puissance qui s’étend désormais dans tous les secteurs de la high tech, de l’espace (rover martien Zhurong) au jeu vidéo (Tencent) en passant par la téléphonie mobile (Xiaomi) ou bien encore… l’ordinateur quantique.

Un groupe de chercheurs de l’Université des sciences et de technologie à Hefei annonce en effet avoir mis au point le un ordinateur quantique équipé d’un processeur à 66 qubits baptisé Zuchongzhi. C’est plus que le processeur quantique 54 qubits qui tourne dans le Sycamore, un ordinateur quantique développé par Google et qui jusqu’ici était considéré comme le plus performant au monde.

Le Zuchongzhi n’aurait eu besoin que de 56 qubits pour effectuer une simulation d’une complexité deux à trois fois supérieure aux calculs réalisés par Sycamore. Le processeur chinois est aussi incommensurablement plus rapide que le supercomputer Fugaku du Riken Center for Computational Science (Japon). Ce dernier mettrait pas moins de 8 années pour aller au bout de la même simulation !

La course à la puissance quantique sera rapidement relancée : une autre équipe de chercheurs du l’Université des sciences et de technologie à Hefei vient de dévoiler le Juizhang, un processeur 76 qubits théoriquement 10 milliards de fois plus puissant que le Sycamore !