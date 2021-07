Instagram, détenu par Facebook, invite ses utilisateurs… à tester Facebook

Instagram teste régulièrement de nouvelles fonctionnalités et la dernière en date sort un peu du lot. Le réseau social affiche une bannière en haut de son application mobile invitant ses utilisateurs à tester Facebook.

Facebook est le propriétaire d’Instagram. Le premier a racheté le second en 2012 pour 1 milliard de dollars. Facebook essaye depuis de faire un lien entre ses différentes propriétaires, à savoir Instagram, WhatsApp et Messenger. Cela explique le test en cours.

« Nous testons un moyen de faire connaître aux personnes qui ont connecté leur compte Instagram à Facebook des fonctionnalités uniquement disponibles sur cette plateforme, comme la façon de trouver un emploi, de faire des rencontres en ligne, d’acheter et de vendre des biens, ou de se tenir au courant des dernières informations », a déclaré un porte-parole de Facebook à Engadget. Il précise que cela concerne uniquement un petit groupe de personnes dans l’immédiat.

Ce choix peut techniquement se comprendre. Instagram est une application populaire, quel que soit l’âge. C’est un peu plus compliqué sur Facebook où les jeunes sont de moins en moins présents, préférant TikTok, Instagram ou Snapchat. Facebook cherche d’une certaine façon à attirer du monde. C’est un moyen pour lui d’alerter ceux qui ont lié leur compte Facebook à Instagram et qui ne vont plus sur le premier qu’il serait peut-être intéressant d’y faire un tour.