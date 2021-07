Ghostwire Tokyo : l’exclusivité PS5 (temporaire) glisse en 2022

La liste des exclusivités PS5 qui glissent en 2022 continue de s’allonger. Après Deathloop, c’est donc au tour de Ghostwire Tokyo de basculer en 2022, sans aucune date précise. On notera que Deathloop comme Ghostwire Tokyo sont des exclusivités temporaires, les deux jeux étant édités par Bethesda, qui avait signé avec Sony avant le rachat par Microsoft.

Si le FPS d’Arkane Studio semble au moins assez avancé (le dernier State of Play en témoigne), il n’en va a pas de même pour le Ghostwire Tokyo de Tango Gameworks, qui n’a pas montré beaucoup plus que le trailer de gameplay diffusé au mois de juin 2020. L’éditeur explique la situation dans un communiqué malheureusement sans surprises : « Nous avions hâte de vous faire découvrir notre vision d’un Tokyo hanté par des créatures issues du folklore japonais. Cependant, nous devons aussi veiller à protéger la santé de nos équipes chez Tango Gameworks. Cette nouvelle date de sortie nous donnera le temps nécessaire pour donner vie au monde de Ghostwire tel que nous l’avons toujours imaginé. Nous vous remercions pour votre compréhension. »

Avec cet énième report, le calendrier des 6 prochains mois de la PS5 se dégarnit franchement, d’autant que le très attendu Horizon Forbidden West n’a pas encore de date de sortie lui aussi (même si le jeu est encore indiqué pour 2021). 2021 pourrait ainsi être une année à « deux faces », le premier semestre étant largement à l’avantage de la PS5 (Returnal, Rachet & Clank Rift Apart, sans oublier Demon’s Soul et Spider-Man Morales au lancement), tandis que le seconde semestre semble bien parti pour être à l’avantage de la Xbox Series (Forza Horizon V, Flight Simulator, The Ascent, Halo Infinite, Ages of Empire IV).