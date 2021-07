[MaJ : si en fait] Deadpool VRAIMENT dans le MCU ? Pas si vite…

Deadpool à côté de Korg (Thor Ragnarok) pour faire la promo du film Free Guy avec Ryan Reynolds en vedette ? Il n’en fallait pas plus pour casser l’internet, ou tout au moins faire grimper la température chez de nombreux fans de Marvel qui y ont vu une sorte de confirmation de l’arrivée imminente de Deadpool dans le MCU (qui a bien été confirmé en début d’année, Ndlr). Alors certes, Deadpool est désormais sous la bannière de Disney (et donc de Marvel), mais la perspective de voir l’iconoclaste Deadpool débarquer rapidement dans le MCU est assez loin d’être acquise.

If you include Deadpool’s cocaine rider, this is the most expensive reaction video ever made. pic.twitter.com/XvhIQMtBfS — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 13, 2021

On rappelle tout de même que Korg et Deadpool sont effectivement visibles dans l’une des scènes de Free Guy, et que l’un des meilleurs moyens d’assurer le buzz reste bien de faire bouillir les fans… même avec des jokes qui ne signifient rien sur le fond. Un tweet publié par Ryan Reynolds semble aussi confirmer que tout cela pourrait n’être qu’un petit clin d’œil visant à susciter des réactions enflammées. Alors… Deadpool très bientôt dans le MCU ? Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas on se sera bien marré en lisant certaines réactions. Free Guy sort en salles le 11 août prochain.

Maj du 16/07 : Si Deadpool n’est sans doute pas encore prêt à trainer ses guêtres dans le MCU, il faut en effet rapeller qu’en début d’année, Kevin Feige avait bel et bien confirmé qu’un script était en préparation pour un film Deadpool qui serait d’ailleurs le premier film R-Rated du MCU.