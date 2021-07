Bientôt la possibilité de modifier un tweet ? Twitter interroge ses utilisateurs

Les utilisateurs de Twitter attendent depuis longtemps la possibilité de modifier un tweet après la publication. Cela peut être pratique pour corriger une erreur. Le réseau social n’a jamais proposé cette option et a d’ailleurs suggéré que ce n’était pas prévu. Mais la situation évolue aujourd’hui et la plateforme tâte maintenant le terrain.

Kayvon Beykpour, le responsable produit de Twitter, a publié un sondage concernant cette possibilité. « Si Twitter Blue vous laisse modifier les tweets quelques minutes après leur publication, vous abonneriez-vous ? Dites-le-moi avec oui ou non dans les réponses ! », a tweeté le cadre. À l’heure où cet article est publié, « non » obtient 68% des voix et « oui » obtient 32%.

if @TwitterBlue let you edit tweets within a few minutes of posting them, would you want to subscribe? let me know why yes/no in the replies!

— Kayvon Beykpour (@kayvz) July 16, 2021