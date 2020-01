Le bouton pour modifier les tweets n’arrivera probablement jamais, dit le patron de Twitter

Jack Dorsey, le cofondateur et patron de Twitter, a répondu à une question concernant l’arrivée ou non d’un bouton dédié pour modifier les tweets après leur publication. Ceux qui le veulent peuvent s’accrocher : cela n’arrivera probablement jamais.

Le dirigeant commence en expliquant que Twitter a commencé comme un service disponible via SMS et que tout SMS ne peut pas être modifié après envoi. « Nous voulions préserver cette ambiance, ce sentiment du début », indique Jack Dorsey. Il continue en soulignant que Twitter dispose maintenant d’une application et d’un site, mais cela ne signifie pas pour autant qu’un tel bouton va arriver.

L’un des problèmes est qu’une personne peut poster un tweet, avoir d’autres utilisateurs qui retweetent son message, puis elle peut modifier le tweet d’origine avec un contenu totalement différent. Du coup, les utilisateurs qui ont retweeté se retrouvent avec quelque chose qu’ils n’ont pas forcément approuvé. Mais Jack Dorsey sait que les utilisateurs veulent surtout modifier les tweets pour corriger une faute par exemple, c’est pour cette raison que Twitter a réfléchi à une fenêtre de 30 secondes ou 1 minute pour laisser l’utilisateur modifier son message. Et pourtant…

« Ce sont donc toutes les considérations, mais nous ne le ferons probablement jamais », a conclu Jack Dorsey au sujet du bouton d’édition pour les tweets.