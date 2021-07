La Chine envisage de dévier la trajectoire de l’astéroïde Bennu avec 23 fusées Longue-Marche

L’astéroïde Bennu s’est fait connaitre du grand public grâce à la mission OSIRIS-REX. Au mois d’octobre dernier, la sonde de la NASA a récupéré quelques dizaines de grammes d’échantillons de l’astéroïde, des échantillons qu’elle livrera aux scientifiques lors de son retour sur Terre prévu le 24 septembre 2023 (oui, c’est précis).

Mais Bennu, c’est aussi un astéroïde géocroiseur Apollon qui a une « chance » sur 2700 de frapper la Terre durant la période située entre 2175 et 2199. Pourquoi « Apollon » me direz-vous ? Parce que Bennu est proprement gigantesque, au point que l’énergie cinétique d’un impact avec la Terre est estimé à 1200 mégatonnes, soit une énergie 80 000 fois supérieure à celle de la bombe atomique qui a rasé la ville d’Hiroshima.

L’astéroïde Bennu a un rayon de 262,5 m. Sa masse est estimée à 78 milliards de kg. Un choc avec la Terre serait fatal à l’espèce humaine

Entre 2175 et 2199 donc, ce géant devrait passer au moins une fois à un peu moins de 7,5 millions de kilomètres de l’orbite terrestre. Pour la Chine, et notamment le Centre national des sciences spatiales de Chine, il n’est pas question de laisser la moindre part d’incertitude à ce potentiel « destructeur de monde ».

Une solution est envisagée, pour le moins radicale : les scientifiques chinois prévoient en effet de lancer à la rencontre de Bennu vingt-trois fusées Longue Marche 5. L’impact simultané de ces fusées sur Bennu permettrait de dévier la trajectoire de l’astéroïde de 9000 km, de quoi s’assurer que le géocroiseur ne soit plus une menace. Le Centre national des sciences spatiales de Chine ne précise pas la date de démarrage de ce grand projet, mais prévoit de publier ces calculs et autres éléments d’analyse au mois de novembre prochain.

On notera que la Chine n’est pas la seule à avoir eu l’idée d’une déviation d’astéroïde : la NASA et l’ESA sont même un poil un peu plus avancé sur le « concept » avec la mission DART (Double Asteroid Redirection).