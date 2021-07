The Witcher 3 : CD Projekt Red prépare un DLC inspiré de la série Netflix

Troisième DLC en vue pour The Witcher 3. Le studio CD Projekt Red annonce qu’après la livraison de la mise à jour next gen du titre (pour les PS5, Xbox Series et PC), un nouveau DLC pointera le bout de ses pixels, DLC qui devrait largement s’inspirer de la série Netflix à succès !

Déjà vu? 🤔

The Witcher 3: Wild Hunt next-gen update is coming to PS5, Xbox Series X/S, and PC this year! Here’s a sneak peek of our updated cover art.

Spoiler alert: we also prepared some free DLCs inspired by @witchernetflix ✨

More info coming soon! pic.twitter.com/O34E1xCReI

— The Witcher (@witchergame) July 10, 2021