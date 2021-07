Facebook consacre 1 milliard de dollars pour les créateurs de contenus

Facebook veut pousser les créateurs à proposer du contenu et compte débourser plus d’un milliard de dollars dans différents programmes. Ils seront destinés à rémunérer les créateurs, et ce jusqu’à la fin de 2022.

« Nous voulons créer les meilleures plateformes pour que des millions de créateurs puissent gagner leur vie », a expliqué Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, dans un message sur son compte. « Investir dans les créateurs n’est pas nouveau pour nous, mais je suis ravi d’étendre ce travail au fil du temps », a-t-il ajouté.

Le milliard de dollars de Facebook sera attribué aux créateurs qui utilisent les produits de Facebook de différentes manières. Sur Facebook par exemple, les créateurs peuvent obtenir un bonus en espèces en diffusant des publicités sur leurs vidéos ou atteindre certains seuils de pourboire pendant les vidéos en direct. Sur Instagram, les créateurs peuvent être payés en activant des publicités sur leurs vidéos IGTV, recevoir des pourboires pendant les vidéos en direct ou créer des vidéos populaires sur la section Reels.

Le programme financier de Facebook est disponible pour les créateurs sur invitation seulement (du moins pour le moment). De nouvelles options pour gagner de l’argent seront annoncées plus tard. Facebook précise qu’il va étendre la disponibilité à davantage de créateurs plus tard dans l’année, en lançant un endroit dédié aux primes au sein de l’application Instagram cet été et dans l’application Facebook cet automne.