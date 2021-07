Sega et Relic annoncent Company of Heroes 3 (trailer)

Le grand retour du grand jeu de stratégie ? Relic met actuellement la dernière main à Age of Empires 4 (un titre qui sortira à la fin de l’année sur PC, Xbox Series et Game Pass), et n’aura pas trop le temps de chômer derrière : le studio first party de Sega vient en effet d’annoncer le développement de Company of Heroes 3, le troisième opus du célèbre jeu de stratégie militaire.





A l’ambiance un peu sinistre et boueuse du second opus succèdent cette fois les lumières éclatantes du littoral italien et de l’Afrique du Nord. Les batailles de la seconde guerre mondiale bénéficieront du nouveau moteur Essenge Engine 5 développé par Relic. Le jeu proposera des modes Campagne et Escarmouche ainsi qu’une fonction Pause Tactique Globale permettant de ralentir un peu le feu de l’action (du semi temps réel en somme).

Company of Heroes 3 sortira sur PC à la fin de l’année 2022, mais une pré-alpha est déjà disponible pour les joueurs Steam.