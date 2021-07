Firefox 90 est disponible : la liste des nouveautés

Mozilla propose aujourd’hui la version stable de Firefox 90 au téléchargement sur les différentes plateformes. C’est l’occasion de faire le tour des nouveautés que l’on retrouve avec cette mise à jour.

Les nouveautés de Firefox 90

Firefox 90 sur Windows peut maintenant télécharger et installer les mises à jour en tâche de fond, sans intervention de l’utilisateur. Cela fonctionne même si le navigateur n’est pas ouvert. Chrome utilise déjà un mécanisme similaire, et ce depuis un moment. Et pour ceux qui n’aiment pas forcément le nouveau comportement, il est possible de le bloquer en faisant un tour dans le planificateur de tâches de Windows.

Une autre nouveauté, qui concerne là encore Windows, est une nouvelle page accessible entrant about:third-party dans la barre d’URL. Elle donne accès aux informations sur les modules tiers. « Cette page affiche les modules tiers qui ont été injectés dans votre Firefox. Tout module qui n’est pas signé par Microsoft ou Mozilla est considéré comme un module tiers », indique la page.

La version 2 de SmartBlock est disponible avec la mise à jour. Pour rappel, SmartBlock (qui a fait ses débuts avec Firefox 87) est un système qui réduit la casse des sites lors de la navigation privée ou de l’utilisation de l’option « Stricte » pour la protection renforcée contre le pistage. Ce mode active plusieurs protections qui, parfois, empêchent un site de pleinement fonctionner. SmartBlock va justement essayer d’éviter ce scénario, tout en conservant les avantages de l’option « Stricte » du navigateur. Avec la version 2, les scripts Facebook tiers sont bloqués pour éviter que vous soyez suivi et sont désormais automatiquement chargés « juste à temps » si vous décidez de vous connecter avec Facebook sur un site.

En outre, Firefox 90 offre la possibilité de gérer les exceptions pour le mode « Seulement HTTPS » depuis la page about:preferences#privacy et l’impression en PDF produit désormais des hyperliens fonctionnels.

Firefox 90 est disponible dès maintenant au téléchargement sur le site de Mozilla.