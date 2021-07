Android 12 permet de jouer à un jeu alors qu’il se télécharge

Google annonce une nouvelle option avec Android 12 qui permet de jouer à un jeu alors que le téléchargement de ce dernier n’est pas terminé. La fonction a pour nom « Jouez pendant que vous téléchargez ».

Selon Google, la fonction permet de lancer un jeu en quelques secondes sur Android 12, alors qu’il continue son téléchargement. Lors des premiers tests, Google a constaté que les jeux étaient prêts à être lancés au moins deux fois plus vite. Bien évidemment, seule une partie du jeu sera jouable et non la totalité. Il faudra attendre que le téléchargement se finisse pour profiter de l’expérience complète.

Les joueurs pourront retrouver « Jouez pendant que vous téléchargez » directement au niveau du Play Store, annonce Google. Le groupe dit que ce système est intéressant, surtout de nos jours, au vu des jeux qui sont de plus en plus lourds. Tout le monde n’a pas une bonne connexion Internet, d’où l’intérêt de leur proposer une première expérience de jeu alors que le téléchargement suit son court.

Android 11 à gauche, Android 12 à droite

Bien que la fonction « Jouez pendant que vous téléchargez » sur Android 12 soit ouverte à tous les développeurs, elle nécessite que le développeur compile son application avec le format Android App Bundle. La fonctionnalité utilise le système Play Asset Delivery, qui requiert le format Android App Bundle. Les nouvelles applications soumises au Play Store après le 1er août 2021 doivent utiliser le format Android App Bundle, mais certains développeurs ne sont pas à l’aise avec cette exigence.

Android 12 est actuellement disponible en version bêta. La bêta 3 arrivera en juillet et la bêta 4 suivra en août. Il y aura ensuite une candidate release et la version finale.