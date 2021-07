WhatsApp est poursuivi en Europe pour ses nouvelles conditions d’utilisation

Le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) et huit de ses membres dénoncent les nouvelles conditions d’utilisations de WhatsApp qui permettent à la messagerie de partager certaines données avec Facebook et d’autres filiales du groupe.

La fédération d’associations de consommateurs issues de plusieurs pays européens a déposé des plaintes auprès de la Commission européenne et du réseau européen des autorités de protection des consommateurs, estimant que WhatsApp exerçait abusivement une pression sur ses utilisateurs pour qu’ils adoptent ses nouvelles règles.

« Le contenu de ces notifications, leur nature, leur calendrier et leur récurrence exercent une pression excessive sur les utilisateurs et portent atteinte à leur liberté de choix. Ils constituent une violation de la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales », écrivent ces associations dans un communiqué conjoint. « WhatsApp n’a pas expliqué dans un langage clair et intelligible la nature des changements (…) Cette ambiguïté constitue une violation du droit de la consommation de l’Union européenne qui oblige les entreprises à utiliser des conditions contractuelles et des communications commerciales claires et transparentes », ajoutent-elles.

Elles exhortent les autorités européennes à travailler conjointement pour répondre aux problèmes soulevés en matière de confidentialité et de droits des consommateurs. L’union de consommateurs souligne aussi que les nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp sont en cours d’examen par les autorités européennes de protection des données pour des infractions à la législation en la matière. C’est désormais à la Commission européenne et aux autorités nationales chargées de la protection des consommateurs de décider d’ouvrir une enquête.

Le BEUC regroupe 46 organisations de défense des consommateurs de 32 pays européens.