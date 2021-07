Netflix : plus de la moitié des abonnés accepteraient de la pub contre une baisse de tarif

L’abonnement à Netflix est le plus élevé de toutes les plateformes de SVoD (abonnement 4K multi-écrans), ce qui n’empêche pas le géant du secteur de cumuler plus de 200 millions d’abonnés. On ne sait pas si Netflix réfléchit à un autre système d’abonnement, mais toujours est-il que Hub Entertainment Research a organisé un sondage auprès de 3000 citoyennes et citoyens américains âgés de 14 à 74 ans pour savoir si ces derniers accepteraient une baisse du prix de l’abonnement… en échange d’affichages publicitaires !

Le retour du « spot télévisé » dans un service d’abonnement payant, cela peut paraître pour le moins saugrenu, et pourtant : 57% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles n’étaient pas contre de la publicité sur Netflix, ce pourcentage grimpant même à 58% si l’affichage de pub permet d’obtenir 4 ou 5 dollars de remise mensuelle sur l’abonnement ! 39% continuent de soutenir la pub y compris lorsque le spot est diffusé en plein milieu du programme.

Les réfractaires à la pub ne sont que 17%, tandis que 26% estiment que seuls les contenus des programmes ont de l’importance à leurs yeux (sous entendu, si les programmes sont bons, vous pouvez y aller sur la pub). Ces pourcentages, limités au marché nord-américain, sont le signe assez évident d’une consumérisation accélérée du SVoD. A l’origine, l’argument phare de ces plateformes était justement de proposer contre un abonnement des programmes sans aucune publicité, à contrario des médias télévisés traditionnels. Netflix continue de déclarer qu’il n’y aura pas de publicité sur son service. Mais jusqu’à quand ?