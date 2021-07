Joe Biden rétablit la neutralité du net

C’était une promesse de campagne. Joe Biden a signé aujourd’hui un décret visant à « s’attaquer rapidement à certains des problèmes de concurrence les plus urgents dans notre économie ». Nombre d’analystes estiment que par bien des aspects, ce décret ressemble à un gros coup de semonce dirigé contre les GAFA.

Ce texte signé par le 46ème président américain prévoit un total de 72 initiatives dans tous les secteurs de l’économie et de la vie publique (santé, transports, technologies, emploi, etc.). Prises dans leur globalité ces initiatives semblent d’influence néo-keynésiennes et visent à améliorer directement le pouvoir d’achat de la classe moyenne américaine.

Concernant les GAFA, le décret prévoit de porter une « attention particulière aux acquisitions de concurrents émergents » et « à l’accumulation de données ». Le Big Data et les modèles économiques basés sur la récolte de données personnelles sont donc clairement dans le viseur (Mark Zuckerberg a repris une aspirine…).

Surtout, Joe Biden a demandé à la FCC de restaurer la neutralité du net, un principe fondateur de l’internet moderne pourtant mis à terre par l’administration de Donald Trump. Les FAI seront donc bientôt sommés de ne plus octroyer de débits ou de contenus en ligne à la carte. On notera enfin que les frais de clôture de compte internet devront être revus à la baisse.