Windows : des imprimantes ne fonctionnent plus depuis le correctif pour PrintNightmare

Microsoft a récemment proposé un correctif pour boucher la faille PrintNightmare sur Windows, mais voilà que des imprimantes ne fonctionnent plus. C’est tout particulièrement le cas des modèles de Zebra.

Zebra a confirmé à The Verge que la mise à jour de Windows pour boucher la faille PrintNightmare provoque un problème avec ses imprimantes :

Nous sommes au courant d’un problème d’impression causé par la mise à jour KB5004945 de Windows du 6 juillet qui affecte plusieurs marques d’imprimantes. Microsoft a examiné ce problème et prévoit de publier une mise à jour pour y remédier dans les 1-2 jours ouvrables. Une façon immédiate de résoudre le problème est de désinstaller la mise à jour KB5004945 de Windows ou de désinstaller le pilote d’imprimante concerné et de le réinstaller en utilisant les informations d’identification de l’administrateur. À long terme, nous encourageons l’utilisation de la nouvelle mise à jour de Windows que Microsoft prévoit de publier. Les clients qui ont besoin d’aide concernant les imprimantes Zebra peuvent contacter notre équipe de support technique.

Il est intéressant de voir que Zebra parle bien du problème « qui affecte plusieurs marques d’imprimantes ». Il n’y a cependant pas d’informations sur les marques en question.

La faille PrintNightmare est présente dans le service Windows Print Spooler. Elle permet l’exécution de code à distance. Des hackers peuvent installer des programmes sur les ordinateurs des victimes, supprimer ou modifier des données et créer de nouveaux comptes avec tous les droits d’utilisateur. Et ironie du sort : des chercheurs en sécurité ont révélé qu’il était possible de contourner le correctif de Microsoft pour continuer à exploiter la faille… Tout n’est donc pas encore au point.