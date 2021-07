DAS trop élevé : l’ANFR signale 9 smartphones qui n’étaient pas aux normes

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a mesuré le DAS de 95 téléphones de 33 marques différentes et neuf modèles ont émis trop d’ondes. Il s’agit de modèles venant de OnePlus, Sony, Xiaomi, Nokia, Razer, Gigaset et Logicom. Mais il y a une bonne nouvelle : huit d’entre eux ont reçu une mise à jour logicielle qui corrige le tir.

Un DAS trop élevé pour des smartphones

Tous les téléphones ont été contrôlés en DAS tronc et 10 d’entre eux ont également été contrôlés en DAS tête. L’entrée en vigueur au 1er juillet 2020 de l’arrêté du 15 novembre 2019 relatif à l’affichage du DAS des équipements radioélectriques et à l’information des consommateurs a par ailleurs permis de contrôler 59 téléphones en DAS membre.

Pour les mesures DAS tête, aucune non-conformité n’a été constatée, les valeurs mesurées ayant varié entre 0,14 W/kg et 0,84 W/kg avec une valeur médiane de 0,23 W/kg, la limite réglementaire étant fixée à 2 W/kg. Pour les mesures DAS tronc, les valeurs mesurées ont varié entre 0,411 W/Kg et 3,48 W/kg, avec une valeur médiane de 1,10 W/kg, la limite réglementaire étant également fixée à 2 W/kg. 9 téléphones ont dépassé cette limite et ont fait l’objet de procédures de mise en conformité. Quant aux mesures DAS membre, sur les téléphones testés, aucune non-conformité n’a été constatée. Les valeurs mesurées ont varié entre 1,02 W/kg et 3,84 W/kg avec une valeur médiane de 2,20 W/kg pour une limite réglementaire fixée à 4 W/kg.

Voici les neufs téléphones qui ont eu un DAS tronc trop élevé :

Sony Xperia 5 : 2,64 W/kg

Nokia 7 Plus : 3,48 W/kg

Xiaomi Mi Note 10 : 2,45 W/kg

Razer Phone 2 : 3,29 W/Kg

Xiaomi Redmi 7 : 2,01 W/kg

Gigaset GS270 Plus : 2,37 W/kg

Logicom Le Hola : 2,58 W/kg

Nokia 3.1 : 2,73 W/kg

OnePlus 6T : 2,56 W/Kg

Huit modèles ont reçu une mise à jour logicielle qui a permis de réduire le DAS. Le neuvième téléphone est le Razer Phone 2. Mais l’ANFR souligne que Razer l’a retiré du marché.