La NASA annonce que la mésosphère se contracte sous l’effet des GES

Les études sur le réchauffement climatique se succèdent à un rythme effréné depuis quelques années, et c’est peu dire que les données récoltées n’incitent pas à l’optimisme. Ainsi, une étude de la NASA publiée récemment dans le Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics affirme en substance que la mésosphère, soit la couche juste au dessus de la stratosphère, est en phase de contraction sous l’effet des GES (gaz à effets de serres).

Crédit Pixabay

Les scientifiques savent déjà depuis de nombreuses années que la stratosphère se contracte, mais aucune preuve n’avait encore été rapportée concernant une contraction de la mésosphère (même s’il était déjà acquis que la mésosphère se refroidissait, condition première de la contraction). La NASA est parvenue à ses conclusions grâce à l’analyse des données de 3 satellites sur une période de 20 ans. Et le constat est sans appel : la température de la mésosphère ainsi que l’altitude des niveaux de pression ont diminué pendant que le taux de GES augmentait sensiblement.

Le refroidissement de la mésosphère est rapide, soit 1 à 2 degrés de moins par décennie, c’est à dire 2 à 4 degrés de moins sur la période étudiée (20 ans) ! Et à chaque degré de moins, le plafond de la mésosphère descend de 100 mètres, soit possiblement 400 mètres de contraction sur les 20 dernières années !

Cette contraction, qui était prévue par la modélisation, aboutit aussi à une diminution de la densité des molécules d’air. Moins de molécules d’air, cela signifie que les satellites en orbite basse ne subissent plus le même niveau de friction, avec le risque que cela influe sur leurs trajectoires. Le phénomène accroit aussi le risque de nuages noctulescents, qui augmentent encore l’effet de serre ! Un cercle vicieux en somme…