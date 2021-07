Xbox Series : Microsoft préparerait un équivalent du DLSS de Nvidia

L’upscaling de résolution est la tendance tech du moment dans le secteur du JV. Propulsé sur le devant de la scène par la technologie DLSS de Nvidia (uniquement compatible avec les cartes RTX), l’upscaling de résolution permet (sur le papier) de récupérer de la ressource processeur en affichant en upscale 4K des images calculées à l’origine en 2K.

Des rumeurs laissaient entendre que Sony planchait sur sa propre technologie d’upscale pour sa PS5, mais ces « bruits de couloirs » tenaient plus du desideratas de fans que de la vraie fuite. En revanche, les choses sont désormais beaucoup plus claires du côté de Microsoft. La firme de Redmond a en effet publié une offre d’emploi pour un poste d’ingénieur logiciel Senior, et c’est peu dire que l’intitulé ne prête pas vraiment à interprétation :

« Xbox tire parti de l’apprentissage automatique pour rendre les algorithmes de rendu traditionnels plus efficaces et proposer de meilleures alternatives. L’équipe graphique Xbox recherche un ingénieur qui mettra en œuvre des algorithmes d’apprentissage automatique dans des logiciels graphiques qui raviront des millions de joueurs. Travaillez en étroite collaboration avec des partenaires afin de développer des logiciels pour les futurs outils d’apprentissage automatique. Ayez un gros impact au niveau des jeux et de l’affichage graphique ».

Xbox travaillerait ainsi sur une technologie d’upscale prenant appui sur le deep Learning (apprentissage profond), à l’image donc du DLSS de Nvidia, et à contrario du FSR (FidelityFX Super Resolution) d’AMD, ce dernier dégradant assez nettement la qualité du rendu en sortie malgré l’affichage en 4K. Le FSR a récemment été annoncé sur Xbox Series, mais Microsoft semble donc considérer que les résultats obtenus ne sont pas assez convaincants pour créer un avantage sur la concurrence.