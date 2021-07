JEDI : le Pentagone annule le contrat de cloud avec Microsoft de 10 milliards de dollars

C’est la douche froide pour Microsoft qui vient de perdre l’accord JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure), signé avec le Pentagone en 2019. Ce contrat de 10 milliards de dollars tournait autour du cloud et Amazon, qui voulait l’avoir lui aussi, avait contesté le choix de l’éditeur de Windows.

Le Pentagone explique dans un communiqué que ce contrat « ne répond plus à ses besoins » en raison notamment « de l’évolution des exigences » et « des avancées du secteur ». Il prévoit d’entamer une nouvelle procédure pour engager diverses entreprises spécialisées dans le cloud. « Avec l’évolution de l’environnement technologique, il est devenu clair que ce contrat (…), qui a longtemps été retardé, ne répond plus aux exigences pour combler les lacunes en matière de capacités » du ministère de la Défense, a indiqué un porte-parole.

Ce gros contrat, d’une durée de 10 ans, visait à moderniser la totalité des systèmes informatiques des forces armées américaines dans un système géré par intelligence artificielle. Dès la conclusion de l’appel d’offres à l’automne 2019, Amazon, initialement considéré comme favori, avait vivement remis en cause le choix du ministère.

Voici ce que Microsoft déclare à la suite de l’annulation de l’accord JEDI avec le Pentagone :