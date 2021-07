PlayStation Plus juillet 2021 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony dévoile la liste des jeux PS4 et PS5 qui sont offerts en juillet 2021 avec le PlayStation Plus. Pour rappel, le PlayStation Plus permet de jouer en ligne et d’avoir quelques bonus, comme la sauvegardes des jeux dans le cloud et des remises sur le PlayStation Store.

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus en juillet 2021 est Call of Duty: Black Ops 4. Cette nouvelle entrée dans la célèbre franchise offre un univers futuriste comme nous avons pu le voir par le passé mais sans les jetpacks. Nous avons également l’occasion d’arpenter un multijoueur en point central de l’expérience.

Le deuxième jeu offert est WWE 2K Battlegrounds. Dans ce titre plus arcade que les autres jeux de la série, vous pouvez jouer plus de 70 catcheurs en version cartoon dans 8 rings différents qui proposent des interactions loufoques. Il est également possible de créer son propre personnage et ses arènes.

Enfin, le troisième jeu offert est A Plague Tale: Innocence (uniquement la version PS5). L’histoire se déroule en France au temps du Moyen-âge dans lequel deux jeunes frères et sœurs doivent combattre pour survivre à l’oppression organisée par l’inquisition.

Les quatre jeux sont à réclamer dès maintenant sur le PlayStation Store, et ce pendant tout le monde de juillet. Il reste dans votre bibliothèque à vie après cela. Il suffit d’avoir un abonnement actif au PlayStation Plus pour être en mesure d’y jouer.