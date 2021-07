En France, le déploiement de la 5G est sous « surveillance extrêmement forte »

Cédric O, le secrétaire d’État au Numérique, a assuré que le déploiement de la 5G en France était sous « surveillance extrêmement forte ». Selon lui, ce déploiement permet de simplifier la vie.

Un déploiement de la 5G très encadré

« La France est le pays qui a le cadre de surveillance de l’exposition aux ondes le plus fort », a récemment expliqué à la presse le secrétaire d’État en gare de Rennes, selon des propos relayés par l’AFP. « Comme le rappelait le directeur de l’Agence nationale des fréquences, cela n’a pas augmenté l’exposition aux ondes des citoyens de la ville de Rennes par rapport à celle qui existait et qui est déjà extrêmement basse », a souligné Cédric O. Dans la capitale bretonne, une mission d’études sur la 5G, mise en place en novembre, a demandé une information complète sur la 5G et le numérique.

Cédric O a ainsi voulu rassurer les habitants sur le déploiement de cette cinquième génération de réseau, notant que les Français adhéraient « assez massivement » à cette technologie au regard des « chiffres de commercialisation ». Il dit constater « qu’une fois les usages sont là, qu’une fois l’avantage est là, les Français, en règle générale, adhérent massivement à ces technologiques. C’était vrai de Linky et c’est vrai avec la 5G ».

Des démos faites à Cédric O

À la gare de Rennes, le secrétaire d’État a pu découvrir plusieurs usages que permet d’offrir la 5G, comme la maintenance en réalité assistée avec un technicien réparant une borne de billets, en étant aidé à distance par un expert. Autre expérimentation, un film de deux heures a pu être téléchargé en moins de quatre secondes.

Christophe Fanichet, patron de SNCF Voyageurs, a pu expliquer l’importance pour la SNCF qu’avait le déploiement de la 5G « avec de vrais cas d’usages ». « Aujourd’hui c’est la 5G, il y a 40 ans c’était le TGV, au milieu il y a eu voyages-sncf.com », a-t-il dit. Pour Cédric O, « on ne peut pas imaginer une entreprise industrielle rester ou s’implanter dans un pays sans la 5G étant donné que c’est un élément essentiel de sa compétitivité dans les années à venir ».