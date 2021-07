Audacity se met à collecter les données d’utilisateurs

Audacity, célèbre logiciel audio qui se veut open source, a été racheté par Muse Group en mai 2021 et il se met à collecter des données. Cela dérange les utilisateurs, puisque ce comportement est lié au nouveau propriétaire.

Le site d’Audacity indique désormais que le logiciel collecte des informations sur le système d’exploitation, l’adresse IP, le pays (selon l’adresse IP), le modèle du processeur, les codes et messages d’erreur, les rapports de crash et « les données nécessaires à l’application de la loi, aux litiges et aux demandes des autorités (le cas échéant) ».

Toutes les données sont stockées sur des serveurs en Europe. Cependant, une note indique : « Nous sommes occasionnellement tenus de partager vos données personnelles avec notre bureau principal en Russie et notre avocat externe aux États-Unis ». Muse Group assure toutefois faire le nécessaire concernant le RGPD pour les Européens avec un niveau de protection censé être « adéquat ». Au passage, tous les changements empêchent désormais les utilisateurs de moins de 13 d’utiliser le logiciel.

Sans surprise, cette collecte de données par Audacity dérange les utilisateurs qui n’hésitent pas à se plaindre sur GitHub, Reddit et ailleurs. Ils se demandent pourquoi une application qui ne requiert pas une connexion Internet pour fonctionner se met à collecter et transférer des données. Certains planchent déjà sur un fork du logiciel pour essayer d’avoir Audacity sans la collecte de données. Mais ce n’est pas prêt à ce jour.