Les législateurs veulent que la FTC revienne au front contre Facebook

Un groupe bipartite de législateurs américains a récemment exhorté la Commission fédérale du commerce (FCC) à poursuivre son action en justice contre Facebook.

Dans une lettre adressée à la nouvelle présidente de la FTC, Lina Khan, le sénateur Mike Lee et les représentants David Cicilline et Ken Buck ont écrit que la FTC devrait « poursuivre des mesures coercitives contre Facebook et examiner toutes les options disponibles en vertu de la loi pour garantir que les réclamations de la commission reçoivent une audition complète et équitable ».

La nouvelle direction de la FTC veut frapper fort contre Facebook

Pour rappel, la FTC avait précédemment déposé une plainte contre Facebook en décembre. Cette plainte demandait au juge d’obliger Facebook à vendre Instagram et WhatsApp. Toutefois, le juge de district américain James Boasberg, du district de Columbia l’a rejetée au motif que la FTC n’avait pas fourni la preuve que Facebook exerçait un monopole. De plus, les cas de comportement anticoncurrentiel présumés étaient trop anciens.

Apparemment, la nouvelle direction de la FTC prévoirait de rédiger une plainte plus vaste contre Facebook. Selon William Kovacic, un ancien président de la FTC, la nouvelle plainte pourrait accuser d’autres allégations, notamment une méthode de concurrence potentiellement déloyale.

Du côté de Facebook, le géant des réseaux sociaux a simplement fait état d’une forte croissance d’Instagram et WhatsApp sous sa direction. Il a également ajouté qu’il combattrait vigoureusement la FTC devant les tribunaux.