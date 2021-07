Du Rover au Robot ? Perseverance gagne en autonomie sur Mars

Le Rover va t-il se transformer en robot ? Depuis le début de mission (il y a déjà 130 jours), Perseverance était contrôlé à distance par les équipes au sol de la NASA. Depuis hier 1er juillet, le Rover est passé en mode autonomie et s’appuie désormais sur son logiciel embarqué AutoNav, qui permet de détecter et surtout contourner les obstacles sur son parcours.

Désormais donc, Perseverance explore le cratère Jezero sans assistance humaine… ou presque : les ingénieurs du JPL fournissent quand même au Rover l’itinéraire global à suivre au sein du cratère. En revanche, Perseverance garde la main sur le parcours permettant d’accéder aux différentes étapes de cet itinéraire. Les images récupérées par les caméras embarquées du Rover sont combinées pour former des cartes en 3 dimensions, des cartes qui sont ensuite analysées par l’AutoNa afin de décider de la trajectoire la plus optimale.

Avec l’AutoNav activé, Perseverance serait capable de parcourir 120 mètres à l’heure, soit beaucoup plus que les 20 mètres/heure du Rover Curiosity équipé de l’ancienne version de l’AutoNav. Et comme on peut s’en douter, les équipes au sol continuent de surveiller Perseverance durant son périple en « solo », histoire de faire face au moindre imprévu…