Richard Branson (Virgin Galactic) s’envolera vers l’espace avant Jeff Bezos (Blue Origin)

L’égo des grands entrepreneurs de ce monde se mesure t-il en années lumière ? Toujours est-il que Richard Branson, l’entrepreneur milliardaire fondateur de Virgin, s’élancera vers l’espace le 11 juillet prochain à bord du VSS Unity de Virgin Galactic, soit 9 jours avant le vol spatial de Jeff Bezos ! Lors de cette mission baptisée Unity 22, Branson sera accompagné de 2 pilotes et 4 spécialistes de mission.

I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA

— Richard Branson (@richardbranson) July 1, 2021