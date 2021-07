Jeff Bezos s’envolera dans l’espace avec Wally Funk, une octogénaire

Le 20 juillet prochain, la capsule New Shepard s’élancera vers l’espace avec à son bord Jeff Bezos, quasi ex-CEO d’Amazon et patron de Blue Origin. L’entrepreneur milliardaire ne sera pas seul à inaugurer ce premier vol habité : à ses côtés, son frère Mark Bezos, mais aussi Wally Funk, une ancienne pilote au sein du groupe Mercury 12 âgée aujourd’hui de 82 ans !

L’octogénaire au nom prédestiné (Wally –> Wall-E : ok, je sors…) a notamment milité dans sa jeunesse afin que la NASA propose plus de postes aux femmes. Celle qui n’a finalement jamais été choisie par la NASA pour une mission spatiale va donc devenir la femme la plus âgée à rejoindre l’espace ! A noter qu’une quatrième personne voyagera à bord du New Shepard. Son identité est encore inconnue, mais l’on sait tout de même qu’elle a payé 28 millions de dollars pour obtenir son billet de tourisme spatial.