Disney+ : Loki débarque chez les Simpsons dans un épisode spécial

Habitué du multiverse, Loki fera bientôt son apparition dans un univers à priori très éloigné de celui de Marvel : Les Simpsons ! Vous pouvez vérifier, nous ne sommes pas en avril : Le Bon, le Bart et le Loki est un court métrage animé qui met en scène la famille la plus célèbre du monde et le super-héros le plus caustique de l’écurie Marvel. Et l’action se déroulera toujours dans le charmante ville de Springfield. A noter que Tom Hiddleston en personne doublera le Loki tout jaune. Gageons que cela a dû un peu plus l’amuser que les lignes de dialogue des films Marvel…

La malice arrive à Springfield (enfin, encore plus de malice). Découvrez le court-métrage Les Simpson : Le Bon, le Bart et le Loki, en streaming dès le 7 juillet sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/DncKfvKCxm — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) June 30, 2021

Tom Hiddleston doublera à nouveau Loki « dessiné » dans la série d’animation Marvel’s What if ?, qui creusera encore plus profond le sillon du multiverse. Le Bon, le Bart et le Loki sera disponible sur Disney+ le 7 juillet.