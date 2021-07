Exclusive Stories, la nouvelle fonctionnalité payante d’Instagram ?

Il semblerait qu’Instagram se soit inspiré de l’abonnement payant « Super Follow » de Twitter pour concevoir une fonctionnalité similaire pour son réseau social qu’il appellerait « Exclusive Stories ».

Pour rappel, c’est le développeur de logiciels Alessandro Paluzzi qui a partagé en premier sur Twitter des références à la nouvelle fonctionnalité qu’il a trouvées dans la base de code d’Instagram. Contacté par TechCrunch, Instagram a juste déclaré qu’il était en train de travailler sur un prototype interne et n’a fourni aucun détail supplémentaire.

Néanmoins, on peut déjà spéculer que seuls des abonnés payants des créateurs pourront découvrir ces contenus sur le réseau social. Le réseau social empêcherait alors les non-abonnés ou les abonnés qui n’auront pas souscrit un abonnement d’accéder à ces stories. De plus, Instagram empêcherait également les abonnés de capturer ce qu’ils voient dans ces « Exclusives Stories ».

#Instagram is working on stories for fan clubs, exclusive stories visible only to fan club members 👀

ℹ️ It is not possible to take screenshots of exclusive stories. pic.twitter.com/GAYvRFVBss

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 21, 2021