Twitter: Vous pouvez maintenant définir une seule clé de sécurité comme A2F

En mars, Twitter avait annoncé qu’il permettrait bientôt aux utilisateurs d’utiliser une clé de sécurité comme seule méthode d’authentification à deux facteurs (A2F). C’est désormais chose puisque la fonctionnalité a vu le jour mercredi dernier, aussi bien sur le site web de Twitter que sur son application mobile.

L’utilisation d’une clé de sécurité comme étant une des méthodes d’authentification à deux facteurs n’est pas nouveau. Toutefois, Twitter permet désormais à ce que ce soit votre seule méthode d’authentification. A noter que cette méthode présente des avantages par rapport à une application d’authentification ou un SMS puisqu’une autre personne que vous pourrait accéder au code.

Pour rappel, cette dernière fonctionnalité de Twitter est la dernière d’une longue liste de mesures que l’entreprise a prises durant ces dernières années afin de renforcer la sécurité de sa plateforme. Pour rappel en 2017, Twitter a pris en charge les applications d’authentification comme Google Authenticator et Authy. En 2019, il a aussi permis d’activer l’authentification à deux facteurs sans fournir un numéro de téléphone.

Now security keys can be your one and only two-factor authentication method on mobile and web.

Learn more about how security keys can protect your account from attacks: https://t.co/Ta7uQSFhi6 pic.twitter.com/aPDOnbRtVk

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 30, 2021