Le code source du World Wide Web s’est vendu aux enchères et en NFT à 5,4 millions de dollars

Le code source original du World Wide Web, créé au tout début des années 90 par Sir Tim Berners-Lee, vient d’être vendu aux enchères en ligne à 5,43 millions de dollars chez Sotheby’s, sous la forme de NFT (jeton non fongible crypté par la blockchain ). L’enchère avait démarré à 1000 dollars. Le nom de l’acheteur n’a pas été communiqué.

Pourtant farouche opposant des systèmes informatique « fermés », Berners-Lee avait tout de même décidé de mettre aux enchères les 9555 lignes de codes du www programmées à l’époque sur un NeXT Computer. Les millions de dollars de cette vente seront réinjectés dans des initiatives caritatives soutenues par Berners-Lee et son épouse.

On notera que les ventes en NFT d’items plus ou moins rares ne sont plus une nouveauté. Jack Dorsey, le CEO de Twitter, a ainsi vendu son premier tweet en NFT pour 2,9 millions de dollars.