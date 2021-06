Xiaomi Mi Mix 4 : dernières rumeurs sur les specs, et une période de sortie probable

Désormais troisième fabricant sur le marché mobile, Xiaomi continue d’arroser le marché avec des smartphones blindés de composants très haut de gamme. Le Mi Mix 4 ne devrait pas échapper à cette règle. Si l’on s’en tient aux dernières fuites, l’appareil disposerait d’une dalle 1080 x 2048 couvrant toute la façade et sans aucune bordure, le capteur frontal étant placé sous l’écran ! Sous le capot, une puce Snapdragon 888+ épaulée par 12 Go de RAM, et une unité de stockage qui grimperait jusqu’à 1 To. La batterie serait de capacité 4500 ou 5000 mAh (avec recharge rapide).

Le bloc photo serait (forcément) de haut niveau, avec un capteur principal de 108 megapixels, un grand-angle de 16 Megapixels et capteur périscopique de 12 megapixels. Enfin, on en sait désormais un peu plus sur une période de sortie probable. Selon un insider, le Xiaomi Mi Mix 4 sera disponible d’ici au mois de septembre à un prix avoisinant les 1600 dollars. Ouch !