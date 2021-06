Legend of Mana : Square Enix et Warner vont produire une série animée

Square Enix a de gros projets pour sa franchise Mana, ou plutôt de nombreux projets. Outre l’adaptation de Trials of Mana sur mobile (très prometteur) et la sortie d’un free-to-play en 2022, l’éditeur japonais a aussi annoncé le développement d’un tout nouvel épisode, sans aucun détail sur l’histoire, l’année de sortie ou sur les plateformes cibles (Switch, PlayStation, Xbox ?). Masaru Oyamada, le producteur des jeux Mana, s’est montré particulièrement vague sur ce nouvel opus.

Ceci n’est pas l’affiche de la série mais la jaquette du jeu Legend of Mana qui est sorti sur Nintendo Switch le 24 juin dernier

Plus consistant cette fois, Square Enix a confirmé la réalisation d’une série animée inspirée du jeu vidéo Legend of Mana (le 4ème épisode de la franchise). Legend of Mana : The Teardrop Crystal sera produit par la division nippone de Warner Bros tandis que la réalisation de l’anime sera confiée aux studios japonais Graphinica et Yokohama Animation Lab. Un site dédié propose même le tout premier artwork de la série. Square Enix semble donc bien décidé à capitaliser sur sa franchise culte, ce qui n’est pas forcément une mauvaise idée au vu de la qualité globale des jeux « Mana ».