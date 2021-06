Un prototype de voiture volante AirCar réalise son premier vol interurbain

30 ans après la naissance du projet, 142 décollages (réussis) et plus de 40 heures de vol d’essai, l’AirCar de la société slovaque Klein Vision a réalisé son premier vol interurbain reliant les aéroports de Nitra et de Bratislava (contrairement à la plupart des VTOL, l’AirCar a besoin d’une piste d’aviation pour décoller ou atterrir). Au volant du véhicule hybride, l’inventeur de l’AirCar, Stefan Klein, qui n’a eu aucun mal pour accomplir ce vol d’une durée de 35 minutes. Durant le trajet, l’AirCar a atteint la vitesse maximale de 190 km/h grâce à son moteur BMW – mais la vitesse moyenne se situe aux alentours des 170 km/h – et l’altitude de 8200 pieds (soit 2499 mètres).

Une fois son trajet terminé, l’AirCar a replié ses ailes et rejoint tranquillement la route. Tip : dans le monde réel de tous les jours, ce ne serait tout simplement pas autorisé.

L’AirCar reste pour l’instant un prototype, et Klein Vision devra bientôt surmonter le plus redoutable des obstacles : les règles administratives et de sécurité du secteur aérien, qui empêchent pour l’instant les « voitures volantes » de s’imposer dans le paysage urbain. Blade Runner est encore loin.