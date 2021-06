Xbox Games With Gold : les jeux offerts en juillet 2021

Microsoft partage la liste des jeux Xbox qui seront offerts en juillet 2021 avec le programme Games with Gold. Cela concerne les joueurs qui ont le Xbox Live Gold, qui permet de jouer en ligne avec ses amis ou d’autres joueurs.

Les Xbox Games With Gold de juillet 2021

Le premier jeu offert sur Xbox en juillet 2021 avec le Games with Gold est Planet Alpha (du 1er au 31 juillet). Survivez sur une planète étrange pleine de dangers et de mystères. Seul, blessé et désorienté, vous devrez explorer ces terres inconnues et découvrir des paysages aussi beaux que variés tout en essayant de rester en vie. Pour survivre, exploitez le pouvoir du jour et de la nuit tandis que d’impitoyables ennemis vous poursuivent.

Le deuxième jeu offert est Rock of Ages 3: Make & Break (du 16 juillet au 15 août). Plongez dans une histoire inhabituelle remplie de personnages légendaires dans leur version absurde. Concevez, construisez et partagez vos niveaux avec vos amis dans ce tower defense arcade dont l’univers rappelle fortement les Monty Python.

En troisième jeu Xbox offert en juillet 2021 avec le Games with Gold, on retrouve Conker: Live & Reloaded. Conker (du 1er au 15 juillet). L’écureuil le plus déjanté revient avec une gueule de bois plus méchante que jamais. Déterminé à venir à bout des Evil Tediz, ces ours en peluche maléfiques, il parcourt le monde irrévérencieux de cette aventure peuplée de personnages tordus, voire carrément indécents, et remplie de parodies de films cultes.

Enfin, le quatrième jeu offert est Midway Arcade Origins (du 16 au 31 juillet). Revivez les joies de votre enfance ou découvrez de grands classiques pour la première fois : avec ses 30 jeux de l’âge d’or de l’arcade comme Defender, Gauntlet, Rampart et plus encore, cette compilation assure le spectacle et pas besoin de pièces pour continuer à jouer.

Comme à chaque fois, tous les jeux offerts sur les différentes Xbox grâce à la rétrocompatibilité. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver la liste de juin sur cet article.