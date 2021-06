Madame Xanadu : une nouvelle série DC pour HBO Max

Marvel a toujours le vent en poupe. Malgré les jolis coups récents de l’écurie DC/Warner Bros (Joker, Justice League de Snyder, reprise en main de la franchise par James Gunn), le MCU garde un gros coup d’avance, et ce quelle que soit la qualité objective des contenus proposés. Si l’on en croit Deadline, HBO Max/Warner intensifierait les efforts envers le DCU avec Madame Xanadu, un projet chapeauté par la société de production Bad Robot (dirigée par J.J Abrams, et déjà au travail sur une série Justice League et un nouveau long métrage Superman).

Madame Xanadu, dans la série La Créature du Marais (Swamp Thing)

Cette nouvelle série super-héroïque serait écrite par une certaine Angela Robinson, scénariste et réalisatrice de certains épisodes de la saison 1 de True Blood et de The L World. cette dernière est aussi la productrice exécutif de la série.

Madame Xanadu est un personnage très peu connu de l’univers DC Comics. Cette sorcière est apparue pour la première fois en 1978 dans le comics Doorway to Nightmare (premier numéro) et provient d’un lore quasi mythique puisqu’il s’agit de la légende arthurienne. Xanadu serait ainsi la sœur de Morgana et de Vivienne, une sœur largement portée vers les arts ésotériques, et notamment le tirage des cartes via Le Tarot. Les pouvoirs de Xanadu valent bien ceux de nombre de super-héros Marvel ou DC : cette dernière peut en effet se téléporter, pratique la télékinésie, et incidemment, s’avère immortelle. La série Madame Xanadu est encore loin de la date de sortie ; à vrai dire, HBO ne se serait pas encore arrêté sur le choix d’une actrice.