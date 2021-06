[MWC 2021] Qualcomm dévoile le Snapdragon 888+, son nouveau processeur mobile haut de gamme

Il était attendu. Qualcomm a profité du MWC 2021 pour dévoiler le Snapdragon 888+, soit la version boostée du Snapdragon 888. Les principaux changements concernent l’AI Engine et la fréquence d’horloge des cœurs de CPU. Ainsi, le CPU Kryo 680 du 888+ tourne à la fréquence de 3 GHz (par coeur), contre 2,84 GHz pour le 888. Côté AI Engine, Qualcomm annonce des perfs revues à la hausse de 20%, soit une puissance de calcul d’IA de 32 tflops.

Pour le reste, rien ne change : la puce graphique reste une Adreno 666 et le SoC est toujours gravé en 5nm. Au vu des perfs du Snapdragon 888 (1,72 tflops), on peut donc s’attendre à des performances de l’ordre de 1,9-2 tflops environ, ce qui mettrait le Snapdragon 888 au niveau de puissance d’une PS4. Ce processeur mobile équipera bien sûr les prochains flagships Android haut de gamme (ASUS, Honor, Motorola, vivo, et Xiaomi sont déjà sur les rangs), et pourrait bien s’inviter à bord de l’Oculus Quest 3 qui sera sans doute dévoilé l’an prochain.