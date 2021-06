Ecoutez le bruit étrange que fait le Rover Zhurong à la surface de Mars

Le Rover Zhurong a foulé le sol de Mars le 22 mai dernier. Depuis ce succès, la Chine est devenue officiellement le second pays à faire atterrir un engin fonctionnel sur Mars. L’agence Spatiale chinoise a déjà publié de nombreuses photos et vidéos de la phase d’atterrissage, puis a enchainé sur un superbe Selfie réalisé à l’aide d’une petite caméra déposée au sol. De nouvelles images nous parviennent aujourd’hui accompagnées cette fois du son du Rover lorsque ce dernier descend de la plateforme pour rejoindre le sol de Mars. Le bruit est étrange, en léger écho, et ressemble un peu à certains des échantillonnages « alien » utilisés dans les synthés analogiques des années 90.

Comme à chaque fois, la qualité d’image est impeccable et l’on aperçoit même le Rover en mouvement, sans aucune saccade au niveau de la vidéo. Zhurong en est presque à la moitié de sa mission martienne de 90 jours, mais continuera bien sûr à arpenter le sol martien bien après cette échéance.