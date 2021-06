Cryptomonnaie : vente aux enchères d’un diamant de plus de 100 carats !

Après Christie’s, c’est au tour de la maison de vente aux enchères Sotheby’s d’accepter les paiements en cryptomonnaie. Mais en plus, Sotheby’s a annoncé la vente aux enchères d’un rarissime objet non numérique : un diamant de plus de 100 carats !

Savez-vous qu’il existe moins de dix exemplaires de diamants de plus de 100 carats au monde ? Dont deux seulement ont une taille poire ? Pourtant, c’est bel et bien ce que propose Sotheby’s Hong Kong dans sa prochaine vente en lot unique qui se tiendra le 9 juillet.

Un diamant taille poire de 101,38 carats

Ce diamant fait précisément 101,38 carats et son estimation va de 10 à 15 millions de dollars ! A noter que c’est la première fois qu’un objet non numérique est proposé à l’achat en cryptomonnaie. Néanmoins, Sotheby’s précise qu’il sera tout de même possible de l’acheter en monnaie fiduciaire.

La maison de vente aux enchères indique qu’il sera possible de faire grimper les enchères à compter du 25 juin. Les paiements pourront s’effectuer en monnaie fiduciaire, en Ether ou en Bitcoin via Coinbase Commerce, selon Sky.

D’après Wenhao Yu, le vice-président du département bijouterie de Sotheby’s en Asie :