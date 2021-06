[MWC 2021] Lenovo dévoile sa nouvelle gamme ThinkPad !

Lenovo a récemment tenu un briefing avec la presse pour présenter ces nouveaux appareils dans le cadre du MWC 2021. Il s’agit précisément de trois nouveaux ordinateurs portables rattachés à sa gamme ThinkPad : Les ThinkPad L13, ThinkPad L13 Yoga Gen 2 et le ThinkPad X1 Extreme Gen 4.

Caractéristiques des ThinkPads L13 et L13 Yoga Gen 2

Les ThinkPad L13 et ThinkPad L13 Yoga Gen 2 seraient destinés aux professionnels et au monde de l’entreprise. Ces deux machines sont aussi animées par des processeurs AMD Ryzen Pro. Le ThinkPad X1 Extreme Gen 4, quant à lui, est doté des dernières puces Intel Tiger Lake-H ainsi que des GPUs NVIDIA RTX 3000.

Pour l’instant, on sait que les ThinkPad L13 et ThinkPad L13 Yoga Gen 2 embarqueront l’APUs Ryzen 5000 Pro, et seront équipés d’un maximum de 16 Go de DDR4 à 3 200 MHz. Leur stockage pourrait atteindre 1 To de SSD.

Ces ThinkPads seront également équipés d’un écran IPS Full HD de 300 nits, d’une webcam 720p ainsi que d’une certification Dolby pour les haut-parleurs. Le L13 Yoga Gen 2, en particulier, est doté d’un stylet caché dans son châssis et Lenovo affirme qu’il dispose de 20% d’autonomie en plus dans cette version AMD.

Par ailleurs, le ThinkPad L13 et le ThinkPad L13 Yoga Gen 2 disposent de 17,6 mm d’épaisseur mais leur poids ne dépasse pas les 1,4 kg.

Quid du ThinkPad X1 Extreme Gen 4 ?

Le ThinkPad X1 Extreme Gen 4 dispose des derniers processeurs Tiger Lake-H en 45W et se dote d’une RTW 3080 haut de gamme. Côté stockage, cet appareil de Lenovo comporte deux slots M.2 pour les SSD, jusqu’à 2 To. La quantité de la RAM s’étendra jusqu’à 64 de DDR4 à 3200 MHz sur les moutures les mieux équipées. De plus, Lenovo promet un système de dissipation costaud avec une chambre à vapeur.

Du côté de l’affichage, le ThinkPad X1 Extreme Gen 4 dispose d’un écran 16 :10 QHD+ de 400 nits, ou UHD+ de 600 nits, compatible Dolby Vision dans les deux cas. De plus, l’écran est cerné de bordures amincies et est surmonté d’une webcam 1080p. Des haut-parleurs jouxtent le clavier de part et d’autre. Une option 5G est également évoquée en plus d’une connectivité Wi-Fi 6E. Néanmoins, l’appareil ne dépasse pas les 17,7 mm d’épaisseur pour un poids de 1,8 kg.

Lenovo a également affirmé que le ThinkPad X1 Extreme Gen 4 arrivera en septembre à partir de 3 121 euros. Les ThinkPad L13 et ThinkPad L13 Gen 2 seront quant à eux disponibles dès juillet pour des prix respectifs de 1 401 et de 1 214 euros.