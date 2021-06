Google mettra un avertissement sur ses résultats de recherche non fiables

Le géant de la recherche adoptera une nouvelle fonctionnalité pour éviter au maximum d’induire en erreur ses utilisateurs. Pour ce faire, il mettra des avertissements en cas de doute sur la fiabilité de certains résultats de recherche.

C’est Renee DiResta, une chercheuse de l’Observatoire Internet de Stanford qui a initialement rapporté la nouvelle via un tweet. Google a également publié un article de blog dans lequel il a expliqué que les utilisateurs seront informés lorsque les résultats de recherche changent rapidement autour d’une histoire marquante.

First time I've seen this response from Google Search. Positive step to communicating that something is newsy/breaking (my search was for a breaking culture war story), and highlighting that facts are not all known or consensus on what happened is still being formed. pic.twitter.com/kdv4OAHRlw

— Renee DiResta (@noUpside) June 23, 2021