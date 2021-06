Fastkin 4.0 : le maillot de bain qui révolutionnera la natation ?

Imaginez un maillot de bain intelligent qui épouse parfaitement chaque micro-centimètre de votre corps, s’ouvre et se ferme facilement et vous permet de nager plus vite. C’est justement le type de maillot de bain que vient de dévoiler le fabricant australien Speedo.

Fastskin 4.0 : un concentré de technologies dans un maillot de bain

L’équipe de recherche et de développement AquaLab de Speedo a créé une ligne de maillots de bain dénommés Fastkin 4.0 qui devrait voir le jour à l’horizon 2040. Ce maillot de bain futuriste se base sur l’impression 3D qui permettra de concevoir un maillot de bain sur-mesure sur la base du scan complet du corps de son futur porteur.

Selon SwimSwam, Speedo embarque également la fonction « Adaptative Smart Lock Seal » qui permet une ouverture et fermeture facile du maillot en modifiant l’intensité de compression du tissu au niveau des poignets, des hanches et du cou. Mais ce n’est pas tout.

Ce maillot est aussi doté d’une technologie dénommée Shark Skin 4.0 Boosters, qui signifie que le design et la texture du maillot s’inspirent de la peau des requins. Le but serait de faciliter l’écoulement de l’eau du maillot et de donner un meilleur effet de propulsion à chaque geste du nageur.

Un maillot de bain qui fera la différence lors des compétitions

Néanmoins, certaines zones du maillot reproduiront également la texture d’un ventre de baleine ou « Dynamic Flow Zones » pour optimiser le déplacement du nageur dans l’eau. La présence d’un composant appelé « Core Reactor » permettra d’ailleurs d’ajuster la flottabilité de la combinaison et un exosquelette permettra d’accompagner les mouvements du nageur de manière optimale.

D’après le fabricant, le maillot FastSkin 4.0 pourrait augmenter le temps des courses de 4%. Reste à savoir si les organisateurs de compétition autoriseront ces types de maillots de bain.