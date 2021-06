Space Perspective: votre billet pour la stratosphère pour 100 000 euros!

Le tourisme spatial est en bonne voie de développement. Pour preuve, la start-up américaine Space Perspective vient d’ouvrir sa billetterie en vue de ses premiers vols commerciaux prévus en 2024.

8 personnes pourront s’envoler vers la stratosphère

Pour rappel, Space Perspective a dévoilé son projet de voyage en « ballon de haute altitude » en juin 2020. Pour ce faire, une cabine pressurisée appelée Neptune sera fixée sous un ballon d’un diamètre équivalent à celui d’un terrain de football et sera par la suite envoyée dans la stratosphère, à environ 30 kilomètres d’altitude. La cabine Neptune pourra accueillir jusqu’à 8 passagers.

D’ailleurs, l’entreprise a déjà effectué un premier vol d’essai le 18 juin dernier depuis le Space Coast Spaceport en Floride. Le vol a duré 6 heures et 39 minutes. Le ballon a atteint une altitude maximale de 33 043 mètres avant de redescendre et d’amerrir dans le golfe du Mexique, à 80 km environ au large de la côte ouest de la Floride.

Space Perspective propose ses places à 125 000 dollars, les moins chères jusqu’ici

Côté prix, sachez qu’une place dans la cabine Neptune de Space Perspective vous coûtera la modique somme de 125 000 dollars, soit presque 105 000 euros. Si ce coût vous semble dérisoire, d’autres entreprises œuvrant dans le secteur du tourisme spatial, comme Virgin Galactic et Blue Origin, proposent des vols à plus haute altitude – environ 100 km d’altitude – mais plus courts et plus cher.

Un voyage à bord du New Shepard de Blue Origin ne durera par exemple que 11 minutes du décollage à l’atterrissage. Et un voyage à bord d’un appareil de Blue Origin ou de Virgin Galactic vous coutera environ 250 000 dollars, soit un peu moins de 210 000 euros.

En d’autres termes, on peut dire que l’escapade proposée par Space Perspective est plus abordable et plus longue, même si vous volerez moins haut.