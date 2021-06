American Hero : un jeu FMV prévu pour la Jaguar sortira cet été sur consoles et PC

Difficile de faire plus nostalgique : American Hero, un jeu FMV (Full Motion Video) prévu pour la Jaguar d’Atari (mais jamais sorti sur cette console), sortira finalement cet été sur consoles et PC ! Le scénario de ce titre flirte avec la série Z : « Le joueur incarne Jack Devon, ancien agent des services de renseignements militaires, chargé par son ancien partenaire Hoover de retrouver une biologiste disparue, Laura, qui a mis au point un antidote contre un virus mortel créé par le spécialiste de la guerre bactériologique Karl Von Kruger. Kruger a déjà commencé à propager le virus à travers le réseau d’approvisionnement en eau de Los Angeles afin de prendre le contrôle des États-Unis, et Jack a été chargé d’arrêter Kruger avant que son arme chimique ne parvienne à se répandre dans tout le pays. »



American Hero était quasiment terminé lorsque la société Inter-Active Production a décidé d’abandonner le projet. Les ventes extrêmement médiocres de la Jaguar ne permettaient plus d’envisager le moindre retour sur investissement. Histoire de rentrer dans ses frais, Inter-Active Production prit alors la décision de remonter les séquences filmées pour une diffusion en salles, sans succès là encore. End of game pour American Hero ? Pas le moins du monde : Ziggurat Interactive et Empty Clip Studios ont décidé de récupérer les prototypes restants du jeu initial et de reprendre le développement. Le résultat de ce travail de restauration pourra bientôt être admiré : American Hero sera en effet disponible sur PC et consoles dès cet été.

Reste encore une inconnue, qui concerne l’esprit de censure et de pudibonderie qui sévit actuellement dans le JV. Car American Hero compte son (gros) lot de scènes bien chaudes, parfois même avec de la nudité intégrale. On espère donc que ces scènes NSFW ne seront pas éliminées du montage final (sans trop d’espoir néanmoins).