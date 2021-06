Sexy Beast : dans la nouvelle télé-réalité de Netflix, on est vraiment tous des bêtes (trailer)

A priori un peu barré, le postulat de départ de Sexy Beast n’est pourtant pas si bête au final (hum…). De jeunes hommes et de jeunes femmes sont invités à se rencontrer, mais plutôt que de se juger directement sur les seuls arguments du physique (qui comptent énormément pour les nouvelles générations), ces derniers devront faire un peu plus attention aux qualités « de coeur » et à la personnalité. Histoire d’obliger les candidats à regarder au delà des apparences, chaque participant est donc grimé en animal, ou en bestiole étrange (alien, diable, etc.). Les déguisements et maquillages sont particulièrement travaillés, ce qui donne aux rencontres un petit air de dystopie fantastique un « poil » malaisant (re-hum…).



Tout cela serait vraiment parfaitement original et bien pensé si on ne remarquait pas immédiatement un petit hic sur le trailer : une fois revenu à leur véritable état naturel, tous les participants s’avèrent en fait dans le haut de ces fameux critères physiques qu’il s’agissait donc de « dépasser »… Un peu comme s’il fallait absolument éviter que le dévoilement final n’aboutisse à des réactions trop « radicales »…voire écœurées. Mais pourquoi un tel concept alors ? La série de télé réalité Sexy Beast sera diffusée sur Netflix à partir du 22 juillet.